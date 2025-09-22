El cruce entre River y Racing por Copa Argentina tiene estadio y horario confirmados

El Millonario y la Academia chocarán el próximo jueves 2 de octubre buscando un lugar en semis.

Hoy 16:10

La Copa Argentina confirmó que el cruce de cuartos de final entre River y Racing se disputará el próximo jueves 2 de octubre a las 21.30 horas en el estadio Gigante de Arroyito, la casa de Rosario Central.

Si bien Mendoza y Córdoba aparecían como las principales candidatas para albergar este choque, finalmente será Rosario el escenario del partido que promete ser el plato fuerte de esta instancia. Será, además, la primera vez que ambos equipos jueguen allí por este certamen.

El Millonario enfrentará a la Academia en un contexto favorable. Apenas cinco días después volverá a presentarse en el mismo estadio para visitar a Rosario Central por la undécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, lo que le permitirá una logística más cómoda.

En contrapartida, el equipo de Gustavo Costas llega con un calendario cargado. Racing viene de jugar ante Vélez por la Copa Libertadores y el domingo tendrá el clásico de Avellaneda frente a Independiente, lo que representa un desgaste extra. Por eso, desde el club preferían disputar este duelo el miércoles 8 de octubre, en plena fecha FIFA, cuando River perdería varias piezas por sus convocatorias a las selecciones nacionales.

En cuanto a la distribución de entradas, se estima que cada equipo dispondrá de 20 mil lugares para su público. El Gigante de Arroyito tiene capacidad para 46.955 espectadores, por lo que se espera un marco imponente en las tribunas.