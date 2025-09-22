Dura crítica de la Provincia a Nación por la eliminación temporal de las retenciones para todos los granos

El ministro de gobierno provincial Carlos Bianco cuestionó la medida de la Casa Rosada que busca impulsar la oferta de dólares. Regirá hasta el 31 de octubre.

Hoy 16:27

Duras críticas del gobierno bonaerense a la la Casa Rosada por la eliminación de retenciones a la soja y otros granos: “Rascando la olla”. El ministro de gobierno provincial, Carlos Bianco, cuestionó la medida de Nación, que regirá hasta el 31 de octubre.

La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en X: “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin”.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, consideró: “Este gobierno está complicándonos la vida a todos en función de llegar a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre”.

Katopodis criticó en declaraciones a AM 530: “El Gobierno está quemando dólares, buscando más endeudamiento, respondiendo de manera irresponsable a una situación muy delicada. Hay que tomar decisiones, que no pueden ser salir a buscar deuda con prestamistas muy caros, ni la idea de seguir por ahí, de ‘si nos matamos, nos matamos todos’. No veo al Gobierno tomando cabal dimensión de lo que está pasando”.

El jefe de bloque de Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, también le hizo duras críticas a la la eliminación temporal de las retenciones para todos los granos: “Es oportunismo electoral. Después de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre volverán a las retenciones que las aumentaron, las redujeron y las volvieron a aumentar, y la Sociedad Rural Argentina (SRA) se conforma”.

El diputado además le hizo fuertes cuestionamientos al ministro de Economía, Luis Caputo, en declaraciones a Radio Rivadavia: “Acá hubo una mala gestión, una mala praxis económica, y nos estamos quedando sin reservas, además de expresiones desatinadas del ministro de Economía”.

Pichetto criticó las declaraciones del ministro de Economía: “‘Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda‘. ¿Qué significa eso? ¿Que nos quedamos sin reservas?”. El legislador advirtió además: “Tal vez no tendrían que haber levantado tan rápidamente el cepo cambiario”.

Mientras que el jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, cuestionó en su cuenta de X: “Javier Milei y Luis Caputo pretenden no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para eso no hay plata. Pero hasta el 31 de octubre bajan a cero los derechos de exportación. Para eso sí hay recursos. Ya no se puede disimular. El programa económico hace agua por todos lados".