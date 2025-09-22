Ingresar
Elías Suárez destacó la inauguración del moderno hospital y de la escuela en Campo Gallo

El jefe de Gabinete estuvo acompañando al gobernador en la ciudad cabecera del departamento Alberdi.

Hoy 17:05

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participó este lunes junto al gobernador Gerardo Zamora en la ciudad de Campo Gallo de la entrega de 12 viviendas sociales a familias de la zona, y de las inauguraciones de un moderno edificio para el Hospital Zonal y de la renovación integral de la Escuela N° 913 “Pedro Edgardo Giachino”.

Se trata de obras significativas que tendrán un enorme impacto en la zona que permiten, por un lado, elevar el nivel de prestación sanitaria con un centro asistencial modelo que cuenta con aparatología y equipamiento de última generación.

De igual manera la escuela primaria fue completamente equipada con mobiliario, herramientas tecnológicas, conexión de internet y todo lo necesario para que un total de 884 alumnos y sus docentes puedan trabajar con las mismas comodidades y elementos que en cualquier otro establecimiento de la provincia.

En este marco, Elías Suárez expresó: “Estas obras son fundamentales para mejorar los servicios indelegables por parte del Estado, ya sea tanto en Educación y Salud, y son posibles con una administración ordenada, un estado eficiente y un presupuesto equilibrado”.

