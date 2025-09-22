Macron anunció que Francia reconoce oficialmente al Estado palestino: “Ha llegado el momento de la paz”

Esta decisión se produce después de que el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieran formalmente el Estado de Palestina el domingo, lo que desató fuertes críticas por parte de Israel.

Hoy 17:30

Mientras la guerra de Gaza continúa, Francia y Arabia Saudita presiden este lunes una reunión de alto perfil en las Naciones Unidas destinada a impulsar el apoyo a una solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino. Se espera que más naciones reconozcan un Estado palestino, desafiando así a Israel y Estados Unidos.

Se espera que la reunión y la ampliación del reconocimiento del Estado palestino tengan poco o ningún impacto real sobre el terreno, donde Israel está librando otra gran ofensiva en la Franja de Gaza y expandiendo los asentamientos en la Cisjordania ocupada.

El Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron el Estado de Palestina el domingo, y los palestinos esperan que un total de 10 países, incluida Francia, lo hagan en los próximos días. Aproximadamente tres cuartas partes de los 193 miembros de las Naciones Unidas reconocen a Palestina, pero las principales naciones occidentales se habían negado hasta hace poco, argumentando que solo se lograría mediante negociaciones con Israel.

Los palestinos han acogido con satisfacción los avances hacia el reconocimiento, con la esperanza de que algún día conduzcan a la independencia. “Este es un comienzo, o un rayo de esperanza, para el pueblo palestino”, declaró Fawzi Nour al-Deen el domingo, con una bolsa en la cabeza, uniéndose a miles de personas que huían hacia el sur desde la ciudad de Gaza. “Somos un pueblo que merece un Estado”.