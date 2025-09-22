Angelina Jolie deslumbró en el Festival de San Sebastián con un vestido de terciopelo negro

La actriz presentó la película Couture y emocionó al público al recordar a su madre durante la rueda de prensa.

Hoy 17:38

Angelina Jolie revolucionó la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián con su llegada al Kursaal este domingo, donde presentó la película Couture. La actriz, de 50 años, eligió para la ocasión un elegante vestido largo de terciopelo negro, de corte sirena y breteles finos, que captó todas las miradas.

El entusiasmo del público fue tal que cientos de fanáticos la esperaron durante más de dos horas bajo la intensa lluvia. La misma expectativa se replicó en la sala de prensa, donde periodistas y blogueros hicieron fila desde mucho antes del inicio de la conferencia, algo inédito en la presente edición del festival.

Junto a Jolie, también desfilaron por la alfombra roja la directora y guionista Alice Winocour, el actor francés Louis Garrel y las actrices Anyer Anei, Ella Rumpf y Garance Marillier. La película se ambienta en la Semana de la Moda de París y narra la historia de tres mujeres cuyas vidas se entrecruzan: Maxime (interpretada por Jolie), una cineasta estadounidense diagnosticada con cáncer; Ada (Anei), una joven modelo de Sudán del Sur, y Angèle (Rumpf), una maquilladora francesa que sueña con ser escritora.

Durante la rueda de prensa, Angelina Jolie vivió un momento emotivo cuando una periodista le recordó las cartas que le escribía su madre, Marcheline Bertrand. Consultada sobre qué le escribiría a su hija en la ficción, la actriz se mostró conmovida, señaló que lleva un collar de su madre en la película y evitó extenderse para no quebrarse en llanto.

Jolie destacó que su papel en Couture guarda relación con su vida personal, ya que perdió a su madre y a su abuela por un gen hereditario que también porta. Este antecedente la llevó hace una década a someterse a una doble mastectomía y a la extirpación de sus ovarios.

“Los cánceres de mujeres afectan a cómo nos sentimos como mujeres, por tanto, es un mensaje muy importante entender cómo muestra el viaje esta película”, remarcó la actriz en San Sebastián.