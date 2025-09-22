Ingresar
Ousmane Dembélé le ganó a Lamine Yamal y se quedó con el Balón de Oro 2025

El francés se quedó con el galardón a mejor jugador del mundo. Lautaro Martínez quedó 20° y Alexis Mac Allister 22°. Yamal ganó el Kopa y Luis Enrique, el mejor DT.

Hoy 18:26
El delantero francés Ousmane Dembélé hizo historia al quedarse con el Balón de Oro 2025 en la 69° edición de la gala realizada en el Théâtre du Châtelet de París. El jugador del París Saint-Germain superó en la votación final al joven español Lamine Yamal, y levantó por primera vez en su carrera el máximo galardón individual del fútbol mundial.

Con lágrimas en los ojos, Dembélé expresó: “Gracias a todo el mundo. Es impresionante lo que estoy viviendo. Que me lo dé Ronaldinho es una de las cosas más impresionantes de mi carrera. Este 2024 y 2025 lo voy a recordar siempre como un año excepcional”.

El atacante de 28 años fue campeón de la Ligue 1 y de la Champions League con el PSG en una temporada inolvidable, en la que además se consagró goleador del torneo francés, mejor jugador de la Champions y figura de la Supercopa de Europa.

Por su parte, Lamine Yamal cerró un año brillante con el Barcelona y la Selección de España, quedándose con el segundo lugar en el ranking. Sin embargo, el joven crack de 18 años volvió a recibir el Trofeo Kopa al mejor futbolista joven, por segundo año consecutivo.

El PSG arrasó en la ceremonia: fue elegido como el mejor equipo, Luis Enrique ganó el premio a mejor entrenador y Gianluigi Donnarumma, hoy en el Manchester City, se quedó con el Trofeo Yashin al mejor arquero del mundo.

En cuanto a la representación argentina, no hubo protagonismo en los primeros puestos. Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa) terminó octavo entre los arqueros, mientras que Lautaro Martínez (Inter) se ubicó en el 20° lugar y Alexis Mac Allister (Liverpool) en el 22° en la votación del Balón de Oro.

