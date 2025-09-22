Desde el Gobierno anunciaron aumentos salariales en el Hospital Garrahan y aseguraron que la institución “no está en emergencia”

La administración nacional informó que el personal asistencial recibirá un complemento mensual de $450.000 y el administrativo de $350.000, en el marco de un proceso de “ordenamiento y eficiencia administrativa”.

El Gobierno anunció que otorgará aumentos salariales al personal del Hospital Garrahan y justificó la erogación a un "proceso de de ordenamiento y eficiencia administrativa". A su vez, subrayaron que el hospital pediátrico "no está en emergencia".

"El Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan informa que, a partir de un proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa, ha logrado sanear sus cuentas, reducir gastos innecesarios y asegurar que los recursos se destinen a lo verdaderamente prioritario: sus equipos de salud y la atención de los pacientes".

En ese marco, indicaron, y "en reconocimiento a su compromiso y dedicación", otorgará a partir de septiembre un "complemento mensual" cuya cifra varía según la especialidad de los profesionales.

"El personal asistencial percibirá un complemento mensual de $450.000 y el personal administrativo en relación de dependencia con el hospital, de $350.000", indicaron en un comunicado difundido en redes sociales.

Entre el personal asistencia se contabilizan los médicos, enfermeros, los bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas y kinesiólogos que se desempeñan en la institución.

La noticia llega días después de que la Cámara de Diputados avanzó con media sanción para voltear el veto a la ley que declara la Emergencia Pediátrica y de residentes, conocida como Ley Garrahan.

Desde el Gobierno, sostuvieron en un comunicado, que "esta medida forma parte de un esquema de incentivos económicos que se implementa de manera responsable, sustentable y sostenible".

Por otra parte, las autoridades subrayaron que el Hospital Garrahan "no está en emergencia". "Estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano a lo largo del tiempo, pese a los constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses".