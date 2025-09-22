Ingresar
El Gobierno anunció que también eliminará las retenciones de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre

El Gobierno extendió la retención cero a los granos para las carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.

Hoy 19:13

Tras anunciar la eliminación de los derechos a la exportación para los granos, Manuel Adorni informó la extensión de la medida a las carnes avícolas y bovinas. En este sentido, el vocero presidencial explicó que el objetivo es acelerar el ingreso en dólares y contener las presiones financieras de las últimas semanas.

En este sentido, al igual que en el caso de los granos, la decisión regirá desde el martes 23 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2025. De esta manera, gracias al esquema, las carnes avícolas y bovinas que hasta este lunes tenían 5% de retenciones pasarán a cero.

La extensión de la medida es anunciada en un contexto donde el mercado está sumamente atento a las negociaciones por un posible préstamo de Estados Unidos para reforzar las reservas.

Sin embargo, Argentina debe pagar vencimientos por casi US $8000 millones entre pagos al FMI, los tenedores de bonos de la deuda estructurada en 2020 y otros organismos. En este sentido, los inversores dudan sobre el futuro del esquema cambiario y en cómo hará el Gobierno para garantizar los pagos de la deuda en los próximos meses.

La duda por parte de los inversores crece desde el miércoles, cuando quedó habilitado intervenir y el Banco Central gastó más de US $1000 millones de las reservas para contener el dólar.

