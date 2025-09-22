Ingresar
Intruso fue sorprendido dentro de una vivienda en Loreto y terminó aprehendido

Efectivos policiales redujeron a un hombre identificado como Orellana, mayor de edad, que había ingresado a una casa del barrio Centro. La Fiscalía dispuso que permanezca detenido.

Hoy 20:07

Un hecho policial alteró la tranquilidad de la ciudad de Loreto, cuando un sujeto fue sorprendido dentro de una vivienda en calle Raúl Alfonsín, en pleno barrio Centro.

El procedimiento se originó cuando personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 9 fue alertado, mediante un llamado radial, sobre la presencia de un intruso en el interior de un domicilio.

De inmediato, los efectivos acudieron al lugar y hallaron al sospechoso dentro de la casa. En presencia de los propietarios, el individuo fue reducido y trasladado por los uniformados, quienes lograron neutralizar la situación sin que se registraran mayores inconvenientes.

El aprehendido fue identificado como Orellana, mayor de edad. La fiscal de turno dispuso que permanezca en calidad de aprehendido, mientras que personal de Criminalística trabajó en la vivienda y se recepcionó la correspondiente denuncia penal al propietario.

