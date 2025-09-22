Un joven fue detenido en Loreto acusado de robar una bordeadora en Brea Pozo

Efectivos de la División Robo y Hurto atraparon a Ibañez (24) en el barrio Remanso. Estaba señalado en una causa por hurto simple denunciada a fines de agosto.
Un operativo policial desarrollado en la ciudad de Loreto terminó con la detención de un joven acusado de haber cometido un hurto en perjuicio de un vecino de Brea Pozo.
El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Robo y Hurto del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 9, quienes aprehendieron al sospechoso en calle Güemes, entre Independencia e Irigoyen, en el barrio Remanso.
La intervención se concretó tras un pedido de colaboración de la Comisaría Comunitaria N° 27, que solicitaba dar con el paradero de Ibañez (24), sindicado en una causa por hurto simple.
La investigación se inició a partir de la denuncia realizada el pasado 30 de agosto, cuando un encargado de finca constató la sustracción de una bordeadora marca Stihl. Con los datos reunidos, los efectivos localizaron al joven y lo detuvieron en la vía pública.
El acusado fue alojado en la Alcaldía del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 9, donde quedó a disposición de la fiscalía interviniente.