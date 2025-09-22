El DT de Palmeiras explicó cuál es el gran problema que enfrenta su plantel antes de la revancha con River

Abel Ferreira reservó a todos sus titulares este fin de semana pensando en el partido del miércoles por la Copa Libertadores.

Hoy 19:28

Tras la victoria 2-1 en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Palmeiras no se relajó en el torneo local y goleó 4-1 a Fortaleza por el Brasileirao. El entrenador Abel Ferreira decidió reservar a todos sus titulares pensando en el duelo con River Plate, a excepción del arquero Weverton, y volvió a poner sobre la mesa el gran problema que enfrenta su equipo: la falta de descanso.

Al finalizar el encuentro, el DT portugués palpitó la revancha ante el Millonario y advirtió sobre la paridad de la serie. “Son partidos diferentes, aunque se trate de los mismos equipos otra vez. No sé cómo se desarrollará, no tengo una bola de cristal”, expresó.

Respecto al calendario, Ferreira explicó las razones de la rotación masiva y el impacto físico en sus futbolistas. “Solo tuvimos dos días para prepararnos para este partido, tras llegar al centro de entrenamiento a las siete de la mañana. El impacto de la falta de sueño es significativo; basta con preguntarles a los expertos”, señaló.

Cuándo se juega la revancha en Brasil

El partido de vuelta entre Palmeiras y River se disputará el próximo miércoles a las 21.30 (hora argentina) en el Allianz Parque de San Pablo, donde se definirá uno de los boletos a semifinales.

Qué necesita River para clasificar

El equipo de Marcelo Gallardo perdió 2-1 en la ida, por lo que está obligado a ganar en Brasil por dos goles de diferencia o más para avanzar directamente. En caso de imponerse por un solo tanto, habrá definición por penales.

Por su parte, Palmeiras cuenta con dos resultados a su favor para meterse entre los cuatro mejores: el empate y la victoria.