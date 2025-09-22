Subastarán un cuadro de Picasso, oculto durante 80 años: lo estiman en US$9,5 millones

Se trata de Busto de mujer con sombrero de flores, retrato de Dora Maar pintado en 1943. La obra permaneció en manos de una familia desde la ocupación nazi en París.

Hoy 20:50

Un cuadro inédito de Pablo Picasso saldrá a la venta tras permanecer oculto durante ocho décadas. La casa de subastas parisina Ader anunció que el próximo 24 de octubre pondrá en remate Busto de mujer con sombrero de flores, una pintura realizada en 1943 que retrata a Dora Maar, musa y pareja del artista español durante más de una década.

La obra, de estilo cubista y colores vivos, muestra a Maar con un sombrero de flores y una expresión melancólica. Según la especialista Agnès Sevestre-Barbé, se trata de “un hito en la historia del arte y en la de Picasso”, por lo que su precio de salida, estimado en US$9,5 millones, podría dispararse en la puja.

El cuadro permaneció desde 1944 en manos de una misma familia, que lo heredó del abuelo, quien lo adquirió en París durante la ocupación nazi. “Una pintura de Picasso, y encima un retrato de Dora Maar, es algo poco habitual. Que se venda en Francia es aún más raro”, afirmó Olivier Picasso, nieto del pintor, en diálogo con AFP.

Maar, cuyo nombre real era Henriette Theodora Markovitch, fue una reconocida pintora, fotógrafa y escultora vinculada al círculo surrealista de París. Fue pareja de Picasso entre 1936 y 1945 e inspiró numerosas de sus obras más célebres, como Retrato de Dora Maar con gato, vendido en 2006 en Nueva York por 95 millones de dólares.

El malagueño es hoy uno de los artistas más cotizados del mundo. Su obra Las mujeres de Argel ostenta el récord de la pintura más cara vendida en una subasta, con un precio de 179,4 millones de dólares alcanzado en 2015.