Javier Milei partió a Estados Unidos para hablar en la ONU y reunirse con Donald Trump

El Presidente despegó a las 20.30 hacia Nueva York. El viaje, que estaba previsto inicialmente para el domingo, contempla una exposición del jefe de Estado argentino en Naciones Unidas

Hoy 21:10

El presidente Javier Milei despegó desde suelo argentino con rumbo a los Estados Unidos a última hora de este lunes 22 de septiembre. El vuelo partió a las 20.30 y tendrá como destino la ciudad de Nueva York. Allí, el jefe de Estado argentino tiene previsto exponer ante la asamblea de Naciones Unidas (ONU) que se realizará el día miércoles. El viaje también incluye una reunión de Estado con el presidente norteamericano Donald Trump.

El viaje de Milei estaba previsto inicialmente para el domingo. Sin embargo se pospuso un día. Durante la jornada del lunes, el presidente condujo una reunión de Gabinete y un nuevo encuentro de la mesa política de su gobierno. Las reuniones en Casa Rosada estuvieron atravesadas por el fuerte respaldo financiero que hizo público, en paralelo, el gobierno estadounidense a la gestión Milei.

Así, Trump ratificó que el libertario es un aliado estratégico en la región, y ese alineamiento geopolítico se traducirá, en breve, en un préstamo que le servirá al gobierno argentino para contener la presión cambiaria ante la demanda de dólares.

Si bien el crédito no se formalizó, la manifestación pública del secretario del tesoro estadounidense, Scott Bessent, y la reacción en el mismo sentido de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, tuvieron un impacto inmediato que calmó a los mercados, hizo bajar el precio del dólar por debajo del techo de la banda cambiaria e impulsó los bonos argentinos al alza.

Así, el ánimo en Casa Rosada también experimentó un cambio positivo. Ese es el contexto en el que el presidente Milei emprendió su viaje hacia los Estados Unidos.

La comitiva estará integrada por la secretaria general, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero, Manuel Adorni, quienes llegarán a Manhattan el martes por la mañana.

Según el cronograma inicial, el Presidente ocuparía la mañana viendo la intervención de Trump en el debate de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas y a las 12:45 tiene programada una bilateral con él.

A las 20:00, participaría de la habitual recepción ofrecida por el mandatario norteamericano a todos los invitados al encuentro de la ONU, por lo que volverían a cruzarse.

El miércoles, la jornada de Milei iniciaría a las 12:45, con su intervención en la Asamblea General, donde hablará una vez más ante los principales líderes mundiales.

A las 19:55, asistiría a la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde recibirá el reconocimiento de la mano del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, último día de Milei en Nueva York, según el primer itinerario, estaba previsto un encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para luego participar de la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

A las 19:15 tenía agendada una reunión con el titular del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Finalmente, a las 22:00 de ese día el Presidente tomaría el vuelo especial que lo llevaría de regreso a Buenos Aires, en donde aterrizaría alrededor de las 8:30.

Equipos técnicos bajó las órdenes del ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, negociaron durante las últimas 10 horas para cerrar un acuerdo bilateral que permita contar al gobierno con un amplio préstamo destinados a pagar vencimientos de la deuda y fortalecer las reservas del Banco Central.

La intención del Gobierno era anunciar este acuerdo antes de la llegada de Milei a New York para cumplir una exhaustiva agenda que incluye bilaterales con Donald Trump y Benjamín Netanyahu, y su participación en la Asamblea de la ONU.