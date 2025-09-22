Dos hermanos desfiguraron a golpes a un hombre y su pequeño hijo fue testigo del ataque

Luciano Ezequiel Maidana fue agredido cuando iba a comprar el desayuno con su hijo de siete años. Los atacantes, menores de edad, permanecen prófugos.

Hoy 21:27

Un violento episodio conmociona al partido de Merlo. Luciano Ezequiel Maidana, de 29 años, fue atacado a golpes por dos hermanos menores de edad que lo dejaron inconsciente y con graves lesiones, mientras su hijo de siete años presenciaba la brutal escena. El hecho ocurrió el 13 de septiembre en el barrio Libertad, sobre la calle Bolivia al 900, cuando la víctima salió de su casa para comprar el desayuno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el relato de su pareja, Belén, los agresores —conocidos en el barrio como F.A., apodado “Calilo”, y M.A., alias “Ganchito”— lo interceptaron y le exigieron dinero. Ante su negativa, uno de ellos lo golpeó por la espalda hasta desmayarlo y, una vez en el suelo, continuaron dándole patadas e insultos.

El hijo de la víctima, en estado de shock, corrió hasta su casa para alertar a su madre. “Están matando a papá”, gritó desesperado. Al llegar, Belén encontró a su pareja desfigurada, con la dentadura destrozada, lesiones en el cráneo, hematomas en todo el cuerpo y dificultades para moverse.

Maidana permanece internado con fuertes dolores de cabeza y bajo estudios médicos constantes. “Tiene para varios días más de internación”, explicó su pareja, quien además debió pedir licencia en su trabajo para acompañarlo.

La investigación judicial fue caratulada como “lesiones graves”, aunque la familia reclama que se incorpore la figura de “intento de homicidio”. La causa está en manos de la Fiscalía de turno.

El caso también obligó a la familia a abandonar la vivienda que alquilaban tras recibir amenazas directas de uno de los agresores: “Andate del barrio porque te vamos a prender fuego la casa”.

En redes sociales, Belén denunció no solo las secuelas físicas, sino también el trauma que sufrió su hijo. “Díganme cómo le saco las imágenes de su cabeza, esas imágenes donde venía corriendo a los gritos diciéndome: ‘Mami, papá está muerto, Calilo lo mató’”, escribió.

Los dos hermanos siguen prófugos y, según la familia, “andan por la calle sin control”. “Así como lastimaron a mi marido pueden atacar a cualquier otra persona”, advirtió Belén, quien también recordó que en 2018 Maidana ya había sido víctima de un ataque en el barrio, cuando lo apuñalaron en el cuello durante una pelea.