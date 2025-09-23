Grave ataque a un joven bandeño en un boliche: fue agredido con una botella de vidrio en el rostro

El hecho tuvo lugar en la madruga del domingo, en un local bailable de la autopista Juan Domingo Perón.

Hoy 07:19

En la madrugada del domingo, un violento episodio tuvo lugar en el interior de un boliche bandeño, ubicado sobre la autopista Juan Domingo Perón, cuando Paz, un joven de 21 años, fue brutalmente agredido por un individuo conocido como Herrera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la denuncia presentada por la víctima ante la Comisaría 15, el incidente ocurrió alrededor de las 6:15 cuando Paz, que se encontraba disfrutando de la noche en el establecimiento, se vio involucrado en una disputa entre su amigo y Herrera, con quien aparentemente había rencillas de larga data. Ante el altercado, Paz intentó intervenir para calmar la situación, pero fue en ese momento cuando el atacante, sin mediar palabra, le propinó un violento golpe en la cabeza con una botella de vidrio, lo que le causó cortes en el rostro.

El golpe dejó a Paz inconsciente en el suelo, pero el agresor no se detuvo allí. Herrera, con un trozo de vidrio, continuó la agresión y le realizó un corte en el cuello, lo que desvaneció aún más a la víctima. La gravedad de las heridas hizo que Paz comenzara a perder una cantidad significativa de sangre, por lo que fue urgente su traslado al CIS Banda, donde se le realizaron varios puntos de sutura: cuatro en la frente, doce en la cara y quince en el cuello.

El fiscal Dr. Hugo Herrera, que intervino en el caso, ordenó la aprehensión del atacante, quien fue reducido por personal de seguridad del boliche y posteriormente entregado a la policía. Herrera está detenido a la espera de las decisiones judiciales correspondientes.