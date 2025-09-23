Thiago Medina sigue en estado crítico y enfrenta una complicación pulmonar: "Tiene atelectasia"

El ex participante de Gran Hermano permanece en grave estado tras el accidente de moto sufrido el 12 de septiembre.

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sigue luchando por su vida tras el grave accidente de moto que sufrió el pasado viernes 12 de septiembre en la localidad de Moreno. El joven continúa en estado crítico y su entorno cercano lo acompaña en su difícil proceso de recuperación.

La madre de sus hijas, Daniela Celis, compartió a través de sus redes sociales un nuevo parte médico, donde detalló la situación de Medina. La preocupación creció con el diagnóstico de atelectasia, una grave complicación pulmonar que dificulta la correcta oxigenación de la sangre. Según explicó Celis, la atelectasia puede considerarse como “un tapón de moco”, y se refiere al colapso de los espacios aéreos del pulmón, lo que impide su expansión adecuada.

Esta condición puede presentarse en dos formas: obstructiva, cuando un objeto bloquea las vías respiratorias, o no obstructiva, provocada por factores externos que ejercen presión sobre los pulmones o por la falta de una sustancia esencial llamada surfactante pulmonar, que es clave para la correcta expansión de los pulmones.

La situación de Thiago Medina sigue siendo incierta, y su familia continúa pidiendo el apoyo de la comunidad a través de oraciones para que el joven pueda superar esta compleja etapa. Mientras tanto, los médicos monitorean su evolución y le brindan el tratamiento necesario para enfrentar la complicación pulmonar.

Los seguidores de Medina y sus seres queridos esperan con esperanza una pronta recuperación, mientras el entorno cercano agradece el apoyo y las muestras de solidaridad que han recibido durante estos días tan difíciles.