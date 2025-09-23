Florencia Peña recordó un curioso robo de fotos de su infancia en "Medianoche con Jey"

En su visita al programa de Jey Mammon, recordó con humor un extraño incidente de su niñez, donde un falso periodista robó sus fotos familiares. Además, habló sobre su relación, su carrera y el impacto de la película "Homo Argentum".

Hoy 07:28

La última edición de Medianoche con Jey, el programa de El Nueve conducido por Jey Mammon, tuvo como invitada a la actriz Florencia Peña, quien reveló anécdotas divertidas y personales que cautivaron a los espectadores.

Durante la entrevista, Florencia Peña recordó un episodio de su infancia que la marcó, relacionado con un robo de fotos familiares. “Fue reloco lo que me pasó”, comenzó, explicando que cuando era pequeña, un hombre que se hizo pasar por periodista se contactó con su madre, pidiéndole fotos de ella para una supuesta nota. “Mi mamá le dio un ‘coso así’ de fotos, y las robó”, relató entre risas. El conductor, incrédulo, no pudo evitar expresar su asombro: "¿En serio? ¿Quién fue el hijo de p... que se llevó esas fotos?", preguntó Jey, mientras Florencia bromeaba diciendo que no podía demandar a su madre. “No, pero es lindo que lo digas porque lo que queda es que tu mamá no te sacaba fotos”, contestó el animador, antes de poner en contexto que en esa época no existían los celulares.

Además de esta divertida anécdota, Peña aprovechó la ocasión para hablar sobre su carrera y la controversia que se generó alrededor del estreno de la película "Homo Argentum", protagonizada por Guillermo Francella. "Qué quilombo que se armó, ¿no? Entró en la grieta", comentó, con su característico humor. Jey coincidió con ella y agregó que "todo entra en la grieta".

Cuando llegó el momento de un juego, Florencia tuvo que elegir entre varias opciones de personajes públicos para situaciones hipotéticas. En una de las preguntas, el conductor le preguntó con quién compartiría un viaje de 24 horas. Tras analizar las opciones, la actriz eligió a Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, dejando de lado a Mariana Brey y Mariano Iúdica, por razones políticas y personales.

Jey también aprovechó para indagar sobre su situación amorosa, y Florencia, con su característico humor, aclaró: "Ahora estoy sin tiempo para abrirla", refiriéndose a su famosa relación de pareja abierta. Luego, cuando le tocó elegir con quién abriría la pareja, la respuesta sorprendió a todos. Florencia se inclinó por Ricardo García, comentando que le gustaría que le cante Sandro en la cama.