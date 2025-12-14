El verano 2026 ya se hace sentir: alquileres turísticos con hasta 80% de reservas en el país

A meses del inicio de la temporada alta, los alquileres turísticos muestran un panorama alentador, con alta ocupación prevista y cambios en las preferencias de los viajeros.

La temporada de verano 2026 anticipa un fuerte movimiento turístico interno en la Argentina. De acuerdo a operadores e inmobiliarios, los principales destinos del país ya cuentan con niveles de reservas que oscilan entre el 60% y el 80% para enero, con un marcado interés por casas y departamentos independientes, equipados con amenities y estadías que, en muchos casos, superan la semana.

El nivel de consultas supera al del año pasado, impulsado por el turismo nacional y por una planificación más anticipada de las vacaciones. A continuación, un repaso por los principales destinos y sus valores de referencia.

Mar del Plata, con expectativas firmes

En Mar del Plata, las reservas evolucionan en niveles similares a la temporada anterior, aunque con expectativa de mayor ocupación. El presidente del Colegio de Martilleros local, Guillermo Rossi, indicó que los valores sugeridos aumentaron alrededor de un 25% interanual.

Precios de referencia:

Departamentos de 2 ambientes: desde $70.000

Departamentos de 3 ambientes: desde $90.000

Chalets: desde $120.000

Las zonas más demandadas siguen siendo la costa, el centro y macrocentro, además del norte y sur de la ciudad. Rossi recomendó contratar siempre con profesionales matriculados para evitar estafas.

Pinamar: decisiones de último momento

En Pinamar, la demanda se muestra más cauta y con cierres más cercanos a la fecha. Según Matías Melia, CEO de Century 21 Torreblanca, enero será fuerte y febrero más irregular.

Valores diarios estimados:

2 ambientes cerca del mar: $65.000 a $130.000

3 ambientes: entre $110.000 y $180.000

Unidades premium frente al mar: hasta $380.000

Córdoba, con reservas en alza

En la provincia de Córdoba, las reservas ya superan en más de 30% a las del año pasado. Juan Pablo Baca, de Red Tu Inmobiliaria, destacó que crecen las estadías semanales y la búsqueda de unidades independientes.

Valores de referencia:

Departamentos: desde $70.000

Casas: desde $80.000

Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Mina Clavero y Cosquín continúan entre los destinos más elegidos.

Salta, perfil familiar

En Salta, la demanda se concentra en casas amplias, alejadas del ruido urbano. Guadalupe Núñez, del CUCIS, señaló que los departamentos céntricos rondan los $45.000 a $50.000, mientras que casas con pileta pueden alcanzar los $250.000 diarios.

Cataratas del Iguazú, en crecimiento

En Puerto Iguazú, las búsquedas y reservas crecieron un 20% respecto a 2025. Las tarifas se mantienen competitivas frente a Brasil.

Precios orientativos:

Cabañas (2 personas): $78.000

Cabañas (6 personas): $125.000

Apart hotel 3 estrellas: $95.000

Patagonia: naturaleza y estadías medias

En Bariloche y San Martín de los Andes, las reservas rondan el 60%, con precios mayormente en dólares.

Departamentos: desde u$s80

Casas y unidades grandes: desde u$s130

Predomina el turismo familiar y la búsqueda de contacto con la naturaleza.

Puerto Madryn, cerca del mar

En Puerto Madryn, las reservas ya alcanzan cerca del 80% en relación con el verano anterior. Los valores subieron un 48% por el aumento de costos.

Precios promedio:

Dos ambientes: $95.000

Tres ambientes: $120.000

La cercanía al mar y la cochera figuran entre los requisitos más solicitados.

Con este panorama, el verano 2026 se perfila como una temporada con alta ocupación, planificación anticipada y fuerte protagonismo del turismo interno, en un contexto donde la seguridad en la contratación y la comparación de precios se vuelven claves para los viajeros.