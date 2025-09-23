Granados: “Todos creían que esto se hundía como el Titanic, y de repente aparece el Arca de Noé”

El licenciado analizó en su habitual columna de Radio Panorama la inesperada reacción de los mercados tras las señales de ayuda de Estados Unidos.

“El Tesoro norteamericano anunció que habrá un préstamo directo, de Estado a Estado. No se habló de cifras, pero el efecto fue inmediato. Además, cuatro cerealeras prometieron liquidar 7 mil millones de dólares en cuatro días. De pronto, todo dio vuelta violentamente”, explicó.

Según Granados, los indicadores se movieron con fuerza: “El dólar cayó 85 pesos, los bonos subieron 18% en un día, algunas acciones llegaron a crecer 23% y el riesgo país bajó casi 500 puntos. Es un país a todo o nada. No es para gente que sufre del corazón, es para quienes estén dispuestos a soportar todo”.

El analista señaló que el cambio de clima político desconcertó a varios gobernadores, entre ellos Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, mientras que el sector agropecuario de Santa Fe celebraba con entusiasmo. En contraste, el kirchnerismo mostró “desconcierto y descontento”.

“No es lo mismo endeudarse con un organismo internacional que con un país. Ya aparecían teorías de que íbamos a entregar litio, cobre o hasta los hielos continentales. Y Leopoldo Moreau salió a decir que, si llegan al gobierno, no van a pagar esta deuda. Eso es anunciar un default por anticipado”, advirtió Granados.

Para el licenciado, lo ocurrido es comparable con una jugada de fútbol americano: “Hay que acostumbrarse al ‘Ave María’. Te quedan 5 segundos, la tirás arriba y si la agarrás, ganás el partido. La pelota de ayer fue un Ave María y la agarraron”, graficó.

Granados concluyó que la economía argentina sigue marcada por la incertidumbre y la expectativa: “Todos creían que esto se hundía como el Titanic, y de repente aparece el Arca de Noé. El mercado se mueve por lo que cree que va a pasar, no por lo que ya pasó. Siempre se anticipa al futuro”.