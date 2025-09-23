Primavera sin hortensias: consejos de expertos sobre qué flores elegir para esta temporada

Aunque las hortensias fueron muy populares en otras temporadas, los expertos recomiendan otras especies para la primavera. Aquí te contamos el porqué y qué flores pueden reemplazarlas.

Hoy 09:05

Las hortensias se ganaron un lugar especial entre las flores más regaladas en primavera gracias a sus colores intensos y su forma elegante. Sin embargo, especialistas en jardinería y botánica coinciden en que, a pesar de su belleza, no son la mejor elección para esta estación.

La paisajista española Laura Gómez explica que factores como el cambio climático, las altas temperaturas y la proliferación de plagas complicaron el cuidado de estas plantas.

“Antes bastaba con regarlas un par de veces por semana. Hoy, con el calor extremo, pueden secarse en cuestión de días. Las jornadas cada vez más calurosas ya no son compatibles con las hortensias”, señala.

El cultivo de hortensias se volvió más costoso y demandante debido a varios motivos:

Olas de calor: sus hojas se marchitan con rapidez.

sus hojas se marchitan con rapidez. Cambios de pH en el suelo: afectan el color característico de sus flores.

afectan el color característico de sus flores. Plagas y hongos: encuentran en la planta un huésped fácil de atacar.

El viverista valenciano Carlos Martín resume la situación: “La gente busca especies resistentes, que no dependan de un riego constante. Las hortensias no son de ese tipo. No van a desaparecer, pero tampoco son ideales para llenar todo el jardín”.

Por esa razón, muchas personas reemplazaron a las hortensias con otras especies. Algunas de ellas son las siguientes:

Lavanda: resistente al calor extremo, aromática y poca necesidad de riego.

resistente al calor extremo, aromática y poca necesidad de riego. Laurel rosa: tiene grandes flores, resiste el sol y la sequía, con época de floración entre la primavera y el verano.

tiene grandes flores, resiste el sol y la sequía, con época de floración entre la primavera y el verano. Durillo: es una planta resistente, con hojas perennes y floración invernal, con una necesidad media de riego y con época de floración entre el invierno y la primavera.

es una planta resistente, con hojas perennes y floración invernal, con una necesidad media de riego y con época de floración entre el invierno y la primavera. Santolina: es una planta pequeña y resistente que se caracteriza por su poca necesidad de riego.

Si aún así deseás conservarlas, los expertos recomiendan: