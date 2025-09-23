El Papa León XIV se niega a tener un “Avatar” creado por Inteligencia Artificial y explica sus motivos

El pontífice contó que le ofrecieron crear una versión de sí mismo con esa tecnología. Los argumentos de su rechazo y sus ideas sobre los avances tecnológicos y el rol de la Iglesia.

Hoy 11:12

Uno de los temas más dificiles que afronta el Papa, un matemático laureado, es el desarrollo impetuoso y pleno de peligros de la Inteligencia Artificial. León XIV se ha negado a tener un Avatar creado con la IA, y explicó sus motivos.

"Alguien me pidió hace poco autorización para crear una versión artificial de mi, de modo que cualquiera pudiera entrar a un sitio web y tener una audiencia personal con el Papa”, contó el pontífice.

Este Papa creado por Inteligencia Artificial “les daría respuestas a sus preguntas. Les dije que “no voy a autorizar eso”, dijo el Papa en una entrevista.

El pontífice remarcó que “si hay alguien que no debería ser representado por un Avatar, me parece, es el Papa”. León XIV aclaró sin embargo: "No estoy en absoluto en contra de la inteligencia artificial”.

Los riesgos de la IA

El Papa Robert Prevost dijo que en el mundo de la medicina “han sucedido grandes cosas gracias a la IA y también en otros campos. Sin embargo, hay un peligro en esto porque terminas creando un mundo falso y entonces te preguntas: '¿Cuál es la verdad?'”, dijo en su primera entrevista publicada como libro en Lima, Perú.

El pontífice dijo que el desarrollo de la Inteligencia Artificial “que está ocurriendo a un ritmo increíble, es también preocupante” y que la Iglesia “tiene que alzar la voz” si se pierde de vista “el valor de la humanidad” y se piensa que “el mundo digital es lo más importante”.

“Nuestra vida humana tiene sentido no por la inteligencia artificial sino por los seres humanos, y el encuentro por estar unos con otros, por crear relaciones y por descubrir en esas relaciones humanas también la presencia de Dios”, explicó.

“Va a ser muy difícil descubrir la presencia de Dios en la IA y de valores como el respeto mutuo, la importancia de la familia, la igualdad y de vivir y trabajar juntos en paz”, agregó el Papa de origen estadounidense.

“Estos son valores que surgen de una comprensión real del maravilloso mundo que Dos nos dio como seres humanos", continuó.

¿Una encíclica sobre el tema?

Se estima que el Papa Prevost podría proponer una encíclica que reelabore el espíritu a partir de los nuevos desafíos que plantea la Inteligencia Artificial. Con una atención particular a los derechos de los trabajadores y a la justicia social, y en lo que ha sido definido como “un nuevo humanismo digital”.

El empeño del primer pontífice de la historia laureado en matemáticas demuestra su sensibilidad sobre el tema de la revolución tecnológica que está difundiendo la automatización en diversos sectores laborales. En este sentido, León XIV está muy atento a proseguir la obra llevada adelante por el Papa argentino Francisco, promoviendo un modelo de desarrollo tecnológico al servicio del hombre y el bien común.

Robert Prevost destacó hace poco que “un progreso incontrolado puede llevar a consecuencias nocivas”. El Papa promueve la cooperación global, la solidaridad y la sostenibilidad ambientes en el contexto de una utilización ética responsable de la Inteligencia Artificial.

Sería una especie de Rerum Digitalium para “aggiornar” el título de la encíclica de León III, que preserve la integridad espiritual y la fe en un mundo en plena carrera digital. El Papa León XIV ha puesto el acento en el riesgo de una dependencia excesiva de los medios de la inteligencia artificial que “podría reducir la capacidad humana de decisión autónoma y de acción responsable”.