Salvaje ataque en Río Hondo: le dieron con un machete en la cabeza y terminaron presos tres hermanos

El violento episodio ocurrió en San Pablo y la víctima terminó con graves heridas en la cabeza. La justicia investiga un intento de homicidio y ordenó allanamientos en los que cayeron tres hermanos señalados como autores del ataque.

Hoy 11:14

Un violento enfrentamiento ocurrido el pasado 11 de septiembre por la noche en la localidad de San Pablo, departamento Río Hondo, derivó en una investigación judicial que culminó días después con allanamientos, detenciones y nuevas medidas en la zona.

El episodio se produjo alrededor de las 21:40 en el interior de una sandwichería. Según relataron testigos y la trabajadora del local, Yanina Ledesma (35) —quien trabaja en el comercio y reside en Ruta 93, San Pablo—, un hombre llegó al lugar portando un machete y provocó una discusión que escaló rápidamente. La gresca terminó con uno de los protagonistas con dos heridas cortantes en la cabeza.

La víctima fue identificada como Yonathan Exequiel Sánchez (29); tras ser asistido por personal de salud, radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria N.º 50, que inició las actuaciones y llevó adelante las primeras averiguaciones en el lugar. Con intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Rafael Zanni, la causa fue caratulada y se dispusieron diligencias para individualizar a los responsables.

Las investigaciones reunieron evidencia que, además de vincular al agresor directo, derivaron en otra línea de investigación por amenazas y daños contra personas vinculadas al hecho. En ese marco judicial —con legajos N.º 3871/2025 (tentativa de homicidio) y N.º 3828/2025 (amenazas y daños)— el Juez de Control y Garantías, Dr. Silvio Salice, ordenó medidas de allanamiento y detención.

En la madrugada del 23 de septiembre, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 50, con apoyo de personal de Prevención y de la división especializada, se constituyeron en un domicilio de Cañada de la Costa. Allí fueron detenidos tres hermanos señalados en la causa: Leonel Agustín “Leo” Mamani (18), Carlos Iván Mamani (23) y Renzo Martín Mamani (20). A los detenidos se les endilga homicidio en grado de tentativa, amenazas y daños en relación a las causas en curso.

Durante la requisa ordenada por la justicia se buscó el machete y un cuchillo tipo carnicero mencionados en las actuaciones; la inspección no arrojó el hallazgo de esos elementos en el domicilio. Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 50 y quedan a disposición de la justicia mientras la Fiscalía continúa con las medidas probatorias.

La denuncia inicial, las declaraciones de testigos —entre ellas la de Yanina Ledesma— y las medidas judiciales posteriores conforman ahora el eje de una investigación que sigue su curso en el departamento Río Hondo.