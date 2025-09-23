Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 SEP 2025 | 24º
X
País

Los bonos argentinos suben 3% en Wall Street y el riesgo país se acerca a perforar los 1.000 puntos básicos

Los títulos públicos en dólares suben fuerte por segundo día. El mercado descuenta que podría anunciarse un préstamo del Tesoro de Estados Unidos al BCRA para reforzar reservas y afrontar vencimientos.

Hoy 11:26

Los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street extienden el rebote, por segundo día consecutivo, a la espera de novedades que surjan de la reunión de Javier Milei con Donald Trump. En este sentido, los títulos en dólares suben hasta 3%, mientras que los ADRs escalan hasta 6% y el riesgo país se acerca a perforar los 1.000 puntos básicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese marco, los títulos en dólares escalan hasta 8% encabezados por el Bonar 2038, Bonar 2041 (6,8%), Bonar 2035 (6,5%), y el Global 2041 (4,2%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan cede 7,57% a 1.001 puntos básicos.

La cita entre Trump y Milei, programada inmediatamente después del discurso de Trump ante el plenario de la ONU, podría derivar en el anuncio oficial de un préstamo del Tesoro de Estados Unidos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), destinado a afrontar vencimientos de deuda en los próximos meses y reforzar las reservas netas, erosionadas por presiones cambiarias.

Fuentes cercanas al equipo de Milei en Washington indicaron que este respaldo no solo inyecta liquidez inmediata, sino que traza una hoja de ruta para sortear los abultados vencimientos de deuda que Argentina debe afrontar hasta fines del año próximo, un calendario que supera los u$s27.500 millones y que impulsó la urgencia de esta alianza bilateral.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave ataque a un joven bandeño en un boliche: fue agredido con una botella de vidrio en el rostro
  2. 2. Operativo en Santiago para dar con un acosador tucumano que burló la vigilancia electrónica
  3. 3. El tiempo para este martes 23 de septiembre en Santiago del Estero: soleado, ventoso y con 30ºC de máxima
  4. 4. La ANMAT prohibió la comercialización de diez productos cosméticos con ácido azelaico
  5. 5. Thiago Medina sigue en estado crítico y enfrenta una complicación pulmonar: "Tiene atelectasia"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT