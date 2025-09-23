Los bonos argentinos suben 3% en Wall Street y el riesgo país se acerca a perforar los 1.000 puntos básicos

Los títulos públicos en dólares suben fuerte por segundo día. El mercado descuenta que podría anunciarse un préstamo del Tesoro de Estados Unidos al BCRA para reforzar reservas y afrontar vencimientos.

Hoy 11:26

Los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street extienden el rebote, por segundo día consecutivo, a la espera de novedades que surjan de la reunión de Javier Milei con Donald Trump. En este sentido, los títulos en dólares suben hasta 3%, mientras que los ADRs escalan hasta 6% y el riesgo país se acerca a perforar los 1.000 puntos básicos.

En ese marco, los títulos en dólares escalan hasta 8% encabezados por el Bonar 2038, Bonar 2041 (6,8%), Bonar 2035 (6,5%), y el Global 2041 (4,2%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan cede 7,57% a 1.001 puntos básicos.

La cita entre Trump y Milei, programada inmediatamente después del discurso de Trump ante el plenario de la ONU, podría derivar en el anuncio oficial de un préstamo del Tesoro de Estados Unidos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), destinado a afrontar vencimientos de deuda en los próximos meses y reforzar las reservas netas, erosionadas por presiones cambiarias.

Fuentes cercanas al equipo de Milei en Washington indicaron que este respaldo no solo inyecta liquidez inmediata, sino que traza una hoja de ruta para sortear los abultados vencimientos de deuda que Argentina debe afrontar hasta fines del año próximo, un calendario que supera los u$s27.500 millones y que impulsó la urgencia de esta alianza bilateral.