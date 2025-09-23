Video: tremendo choque en la General Paz, un micro sin frenos arrasó con nueve autos

El choque múltiple se produjo cuando un micro no frenó a tiempo e impactó contra una fila de autos detenidos. Uno de los conductores fue hospitalizado.

Hoy 11:25

Un fuerte choque en cadena se produjo esta mañana en la Avenida General Paz, justo antes de la bajada de Avenida del Libertador, sentido al Río de la Plata. Un micro que circulaba por el medio de la calzada embistió desde atrás a una fila de autos que estaban detenidos por el tránsito. Una persona tuvo que ser trasladada con politraumatismos.

Además del micro, que aparentemente se quedó sin frenos, otros nueve vehículos estuvieron involucrados, algunos de ellos con severos daños. Otros, que también estaban en el lugar, se salvaron por centímetros. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad vial.

En las primeras imágenes se puede ver cómo el ómnibus no logra frenar, intenta esquivar a una fila de autos, pero impacta con un vehículo blanco que sale disparado y choca a otros dos que estaban en el carril contiguo. En su camino, el micro sigue, embiste a otro auto de atrás y lo arrastra hasta chocar a otros dos, que también salen disparados uno para cada lado.

De milagro, a pocos centímetros, una moto logra esquivar el incidente que podría haber sido mucho más grave, especialmente para el conductor de ese rodado.

Una vez que el micro logró detener su embestida, varios de los conductores descendieron de sus autos. Un rato después llegó el SAME, que asistió a varias personas en el lugar y el único que debió ser trasladado al hospital Pirovano fue un hombre de 50 años, conductor de un Volkswagen Bora, con politraumatismos.

Por el hecho, la General Paz, a la altura de Avenida del Libertador, quedó con dos carriles bloqueados, lo que genera un caos de tránsito en la zona. Debido a la gran cantidad de autos que estuvieron involucrados en el incidente, se espera que el bloqueo dure algunas horas hasta que las grúas puedan llevarse a los autos averiados.