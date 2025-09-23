Valentina Cervantes regresó a la Argentina para brillar en MasterChef y habló sobre Enzo Fernández

La modelo y participante de MasterChef, tras llegar al país, compartió detalles personales sobre su vida familiar y los gustos culinarios de su marido, Enzo Fernández, mientras se adapta a esta nueva experiencia laboral.

Hoy 11:34

Cervantes volvió a la Argentina con su hijo Benjamín para comenzar su participación en la nueva temporada de MasterChef Argentina (Telefe). En su regreso al país, la modelo fue invitada al programa de Verónica Lozano, donde además de hablar de su experiencia en el programa culinario, contó detalles de su vida familiar con el futbolista Enzo Fernández.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los temas que más llamó la atención fue su confesión sobre los gustos gastronómicos de su marido. Según relató, Enzo es un amante del pescado y de consumir omega 3, algo que, según ella, no es común en la Argentina. “Come mucho pescado… Mucho omega 3 en su cuerpo. Acá no se consume tanto”, explicó la modelo, dejando en claro que el futbolista es bastante selectivo con su alimentación.

Además, aprovechó para hablar de su apoyo incondicional en este nuevo desafío profesional. “Lo consulté y me dijo que sí, que me acompañaba, así que se quedó con la nena”, dijo, refiriéndose a la decisión de Enzo de quedarse en Inglaterra con su hija Olivia mientras ella se dedica a las grabaciones del programa.

En la entrevista también confesó que, a pesar de lo entusiasmada que está con esta nueva etapa en MasterChef, le costó tomar la decisión debido a la distancia con su familia. “Me encanta, lo dudé un poco por la distancia. Tengo a los nenes divididos porque Oli empezó el colegio. Me voy a ir organizando”, comentó con un toque de sinceridad.

A pesar de la incertidumbre que genera este nuevo paso, Cervantes está segura de sus habilidades en la cocina y aseguró: “Siento que la gente no me tiene fe, pero yo tengo idea en la cocina”. Su participación promete ser uno de los momentos más esperados de esta temporada.

Mientras tanto, Enzo Fernández se ha mostrado como su mayor fan y apoyo, y la familia continúa adaptándose a la nueva rutina en medio de esta aventura televisiva.