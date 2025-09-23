Estafa en Río Hondo: la tía perdió la vista y la sobrina le vació la cuenta

Vanina Micaela Alderete fue detenida por estafar a su tía, una mujer de 63 años que había perdido la vista. Le robó la tarjeta de débito y realizó un préstamo de más de un millón de pesos, además de extracciones y transferencias.

Hoy 11:47

Un indignante caso de traición familiar sacude a la localidad de Chañar Pozo, departamento Río Hondo. Una mujer fue detenida por estafar a su propia tía, quien recientemente había perdido la vista.

La acusada fue identificada como Vanina Micaela Alderete, de 32 años. Según informaron fuentes judiciales y policiales, la mujer aprovechó el estado de vulnerabilidad de su tía, Rosa Argentina Albarracín (63), para apoderarse de su tarjeta de débito y realizar diversas maniobras financieras sin su consentimiento.

Entre las operaciones que ejecutó, se destaca un préstamo bancario por más de un millón de pesos, además de extracciones en cajeros automáticos y transferencias bancarias, todo utilizando la tarjeta robada.

La denuncia fue radicada por la propia víctima y el caso quedó en manos de la Fiscalía de la Circunscripción Termas de Río Hondo, bajo la dirección del Dr. Rafael Zanni, y el Juzgado de Control y Garantías a cargo del Dr. Silvio Salice.

Tras una investigación encabezada por personal del Departamento de Delitos Económicos, se ordenó un allanamiento en la vivienda de Alderete, ubicada sobre la Ruta Nacional 9, a metros del control vial del km 1186. Allí los efectivos secuestraron varios elementos de interés para la causa.

La mujer fue detenida en el lugar y quedó a disposición de la justicia, imputada por el delito de defraudación en perjuicio de un familiar directo, lo que agrava la figura penal.

Este hecho vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a estafas cometidas incluso por miembros de su propio entorno.