Violento incidente en el hospital de Pampa de los Guanacos: un paciente agredió a un médico

Un médico fue agredido en pleno turno en el hospital de Pampa de los Guanacos por un paciente que había sufrido la amputación de su pierna y su familiar. La denuncia fue presentada en la Comisaría Comunitaria Nº 43.

Hoy 12:43

Un grave incidente sacudió la tranquilidad del hospital de Pampa de los Guanacos, en el Departamento Copo, cuando un paciente y su familiar agredieron físicamente al médico de turno. El violento episodio ocurrió luego de que el paciente, a quien recientemente le amputaron la pierna izquierda, golpeara al Dr. Gauna con sus muletas tras arrojarle las vendas que cubrían su pierna.

El acto no terminó ahí. Un familiar del paciente, también agredió al médico, aplicándole un golpe de mano abierta. Ante la gravedad de la situación, el Dr. Gauna acudió a la Comisaría Comunitaria Nº 43 para radicar la denuncia, acusando a los agresores de "lesiones y amenazas".

El Dr. Daniel Abalos, de la Unidad Fiscal para la Circunscripción Copo, fue quien se hizo cargo del caso. La denuncia fue presentada a las 22:50 horas de anoche, y las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes.