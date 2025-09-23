Racing venció a Vélez en Avellaneda y sacó boleto a las semifinales de la Copa Libertadores

La Academia volvió a festejar ante el Fortín por 1 a 0 con gol de Solari para meterse entre los cuatro mejores de América.

Hoy 21:08

Racing se metió en las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer por 1-0 a Vélez en Avellaneda, resultado que selló un 2-0 global en la serie de cuartos de final. El equipo dirigido por Gustavo Costas dominó el partido de principio a fin y terminó consiguiendo la clasificación con un tanto de Santiago Solari, cuando restaban menos de diez minutos para el cierre.

El VAR y una jugada clave

El encuentro tuvo un momento de tensión en el segundo tiempo, cuando un remate de Imanol Machuca complicó a Facundo Cambeses y pareció cruzar la línea. Sin embargo, la tecnología del VAR determinó que la pelota no había ingresado en su totalidad, lo que mantuvo el marcador en cero y dejó con vida al conjunto local.

Con el correr de los minutos, Racing fue inclinando la cancha y encontró premio a su insistencia a los 36 minutos del complemento. Un desborde terminó con un centro que sorprendió a la defensa velezana y Solari apareció en el segundo palo para empujar la pelota al gol, desatando la euforia en el Cilindro.

Lo que viene

Con esta victoria, el conjunto de Avellaneda se aseguró un lugar entre los cuatro mejores de Sudamérica y ahora espera rival: el vencedor del cruce entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. La ilusión académica sigue intacta y el sueño de levantar la Copa Libertadores está más vivo que nunca.