Lanús visita a Fluminense buscando seguir avanzando en la Copa Sudamericana

Tras el 1-0 conseguido en la ida, el Granate va por el boleto a semifinales en el Maracaná.

Hoy 11:10

Fluminense y Lanús jugarán esta noche desde las 21.30 en el Estadio Maracaná, en busca de un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro será dirigido por Jesús Valenzuela, con Ángel Arteaga en el VAR, y televisado por ESPN.

El Granate llega con ventaja tras el 1-0 conseguido en la ida en La Fortaleza, gracias al agónico gol de Marcelino Moreno en el minuto 89. Con ese resultado, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino intentará sostener la diferencia y seguir como el único representante argentino en pie en el certamen.

El cuadro bonaerense atraviesa un buen momento tras la victoria del fin de semana ante Platense por 2-1, con tantos de José Canale y Lautaro Acosta. Sin embargo, deberá afrontar el compromiso con bajas sensibles: Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore y Raúl Loaiza quedaron descartados por lesión.

Del otro lado, el Flu se aferra al Maracaná para revertir la serie. El equipo de Renato Portaluppi venció a Vitória en el Brasileirao, pero mantiene un presente irregular, con apenas dos triunfos en sus últimos siete partidos. El campeón de la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana 2024 buscará recuperar su mística internacional para volver a pelear por un título continental.

El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor de la serie entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que igualaron 0-0 en Perú y definirán este jueves en Santiago.

Probables formaciones

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes, Rene; Nonato, Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Everaldo y Kevin Serna. DT: Renato Portaluppi.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.