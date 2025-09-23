River va por una heroica remontada ante Palmeiras en Brasil para meterse en semifinales de la Copa Libertadores

Tras la derrota en el Monumental, el Millonario está obligado a ganarle al Verdao para soñar con la clasificación.

Hoy 00:15

Tras el 1-2 en Núñez, Palmeiras y River se medirán este miércoles desde las 21.30 en el Allianz Parque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido será dirigido por Andrés Matonte y televisado por Canal 7 de Santiago del Estero.

El ganador de la serie se cruzará en semifinales con el vencedor del duelo entre Liga de Quito y San Pablo, que tiene a los ecuatorianos con ventaja de 2-0. En la ida, disputada en el Monumental, el Verdao se impuso con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta descontó para mantener con vida al Millonario.

De cara a la revancha, Marcelo Gallardo podría modificar el esquema y dejar atrás la línea de cinco defensores. El DT evalúa un 4-5-1 para reforzar el mediocampo y ganar control en San Pablo. Además, recuperará a Giuliano Galoppo, que cumplió su suspensión, y tendrá a disposición a Lautaro Rivero, quien dejó atrás una sobrecarga muscular.

En la ofensiva, Maximiliano Salas sería la referencia, acompañado por Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández o Facundo Colidio, según lo que decida el entrenador. La zaga estaría conformada por Rivero y Martínez Quarta, que le ganaría la pulseada a Paulo Díaz.

Por el lado del Verdao, Abel Ferreira guardó a sus titulares en la goleada 4-1 sobre Fortaleza y prepara un equipo similar al que ganó en Buenos Aires. La principal incógnita pasa por Khellven, que arrastra un traumatismo en el pie tras la ida. Si no llega en condiciones, el reemplazante sería el argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo.

Probables formaciones

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.