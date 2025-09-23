Quimsa y Olímpico, con horarios confirmados para sus debuts en la La Liga Nacional 2025/26

La Fusión y el Negro recibirán a Instituto de Córdoba el jueves y sábado, respectivamente.

Hoy 10:28

La Liga Nacional de Básquet 2025/26 ya tiene confirmado su arranque. El torneo más importante del país comenzará el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 en La Bombonerita: Boca Juniors, vigente campeón, enfrentará a Racing de Chivilcoy, el flamante ascendido tras consagrarse en la última edición de La Liga Argentina.

La acción continuará con una programación intensa durante el fin de semana. Entre los destacados aparecen los dos representantes santiagueños: Quimsa y Olímpico, que buscarán arrancar con el pie derecho.

El jueves 25, la Fusión recibirá en el estadio Ciudad a Instituto de Córdoba desde las 21.30, en uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural. Luego, el domingo 28, el equipo de Leandro Ramella volverá a jugar en casa frente a Argentino de Junín a las 21.00, en lo que será una doble presentación inicial como local.

Por su parte, Olímpico de La Banda tendrá su estreno el sábado 27 a las 11.00, cuando reciba en el Vicente Rosales nuevamente a Instituto, en un cruce que marcará el regreso del Negro a su estadio tras una intensa pretemporada.

Todos los horarios confirmados de la primera fecha

Miércoles 24/9

Boca Juniors vs. Racing de Chivilcoy – 21.30 hs

Jueves 25/9

Platense vs. Ferro – 20.30 hs

La Unión vs. Regatas – 21.00 hs

Quimsa vs. Instituto – 21.30 hs

Viernes 26/9

San Lorenzo vs. Peñarol – 20.30 hs

San Martín vs. Atenas – 21.00 hs

Sábado 27/9

Olímpico vs. Instituto – 11.00 hs

Domingo 28/9

Ferro vs. Peñarol – 20.00 hs

Regatas vs. Atenas – 20.30 hs

Quimsa vs. Argentino – 21.00 hs