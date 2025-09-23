Ingresar
Invitan a la presentación de “La dirigencia política argentina”, una obra que revela el origen de la elite nacional

La Junta de Estudios Históricos organiza la actividad en el marco de la 15° Feria del Libro. El encuentro será el jueves 25 de septiembre en el FORUM, con la participación del autor Gustavo Paz y la historiadora María Mercedes Tenti.

La dirigencia política argentina

La Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero invita a la presentación del libro “La dirigencia política argentina. De la Organización Nacional al Centenario”. El evento se desarrollará el jueves 25 de septiembre de 19:00 a 20:00 en la sala José Antonio Sosa del Centro de Convenciones FORUM, en el marco de la 15° Feria provincial del Libro.

El conversatorio estará a cargo de Gustavo Paz, autor y docente de la UBA, junto a María Mercedes Tenti, representante de la UNSE y de la propia Junta de Estudios Históricos.

La obra, editada por Eduardo Míguez, Beatriz Bragoni y Gustavo Paz, reconstruye trayectorias de dirigentes, examina lazos sociales y expone disputas poco conocidas en la política nacional del período. Además, revela negociaciones arduas y el papel de la intermediación territorial entre poderes locales y el Estado central.

El libro propone una mirada renovada sobre el nacimiento de la elite política argentina en la desigual geografía del país federal, aportando claves para comprender un pasado complejo y todavía poco explorado.

TEMAS Santiago del Estero Fórum Centro de Convenciones 15º Feria Provincial del Libro

