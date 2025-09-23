Poetas de todo el país participarán en la Feria del Libro de Santiago del Estero con lecturas y debates

Las actividades “Poesía Federal” y “Poetas del País” se desarrollarán el 26 y 27 de septiembre en el FORUM. Autores de distintas provincias compartirán lecturas y reflexiones en un espacio que promueve el federalismo cultural.

Hoy 12:35

La 15° edición de la Feria del Libro de Santiago del Estero tendrá a la poesía como una de sus grandes protagonistas. Los eventos “Poesía Federal” y “Poetas del País” convocarán a autores de diferentes provincias los días jueves 26 y viernes 27 de septiembre en el Fórum.

“Poesía Federal” es un espacio coordinado por el escritor santiagueño Gabriel Hoyos Izurieta, que busca destacar la producción poética desde una mirada territorial. “Creemos que el concepto de federalismo desde el campo cultural es importante, y desde la escritura, su intercambio, difusión y análisis, nuestra intención es disputar sentidos”, explicó en diálogo con Diario Panorama. Además, destacó que “el trabajo de la gestión cultural de la provincia es fundamental para que se sigan desarrollando estos eventos de magnitud que hoy son de relevancia nacional”.

La mesa de “Poesía Federal” se realizará el sábado 27 a las 19 en la sala 2 “José Andrés Rivas” y tendrá como protagonistas a Victoria Urquiza (Mendoza), Camila Vallendor (Río Negro), Maité Lluch (La Pampa), Lurian Batista (Misiones) y Josefina Mainardi (Córdoba).

Las autoras expresaron su entusiasmo por participar. “Estos espacios, tan necesarios en tiempos difíciles, nos invitan a compartir y seguir creyendo en la fuerza de la palabra”, dijo Urquiza. En tanto, Vallendor subrayó: “Me interesa mucho la idea de sentarnos a conversar en una mesa tan diversa en cuanto a territorios”.

Batista resaltó la importancia de difundir la poesía independiente: “Son estos espacios los que nos dan el verdadero empuje para seguir haciéndolo y sentir que vale la pena”. Por su parte, Lluch señaló que el encuentro permite “fortalecer lazos y discutir los modos de habitar los procesos creativos”, mientras que Mainardi destacó que “la Feria del Libro ofrece la posibilidad de leernos y escucharnos, recuperando el encuentro presencial en un tiempo de excesiva virtualidad”.

La lectura de las cinco autoras contará además con la participación especial de la poeta Susana Villalba.

Por otro lado, la propuesta “Poetas del País” tendrá lugar el viernes 26 de septiembre a las 19 en la misma sala. Participarán Darío Oliva (San Luis), Tomás Pablo Las Peñas (San Juan), Paolo Muñoz (San Juan), Noelia Fath (Salta), Alexander Rivadeneira (Tucumán) y Valentina Largo (Santiago del Estero).

“Tenemos el gusto de que nos visiten poetas de trayectoria en sus provincias, que compartirán sus obras con el público santiagueño. El intercambio será muy enriquecedor para seguir construyendo redes de difusión y proyectos culturales en el país”, afirmó Izurieta, quien moderará la mesa.