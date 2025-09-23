La Banda avanza en la inclusión con capacitaciones en Lengua de Señas

La Municipalidad de La Banda, en el marco del Mes de la Persona Sorda, realiza capacitaciones gratuitas en Lengua de Señas Argentina para promover la inclusión en diferentes ámbitos de la ciudad.

En el marco del Mes de la Persona Sorda, la Municipalidad de La Banda continúa su compromiso con la inclusión y la accesibilidad mediante la realización de capacitaciones en Lengua de Señas Argentina. La actividad fue encabezada por la directora de Discapacidad, Alejandra Nallar, quien destacó la importancia de estas acciones para integrar plenamente a las personas sordas en la vida cotidiana.

“Estas capacitaciones tienen como fin dar a conocer la lengua de señas y que, además, cada espacio que recibe esta formación pueda generar acciones que involucren realmente a la persona sorda en su tránsito diario, brindándoles un trato más amigable y accesible”, explicó Nallar.

La jornada se desarrolló en las instalaciones de Cencosud, por iniciativa de la empresa junto con la compañía de seguridad Vigía, y consistió en una introducción a la Lengua de Señas Argentina. El programa tendrá dos encuentros, con la participación de empleados y responsables de diversas áreas.

Nallar subrayó que la gestión del intendente Roger Nediani sigue avanzando en la implementación de políticas inclusivas. Recordó que en ediciones anteriores se trabajó en la accesibilidad para la comunidad autista y la promoción de la neurodiversidad, y ahora, con estas capacitaciones, se da un paso más para incluir a las personas sordas en todos los espacios de la ciudad.

Por su parte, Carlos Corona, director de la empresa Vigía, destacó la relevancia de la formación para los empleados que prestan servicios en lugares de gran concurrencia, como supermercados y bancos. "Estas capacitaciones son claves para mejorar nuestro servicio y garantizar una atención más inclusiva", afirmó Corona, agradeciendo a la Municipalidad de La Banda y a Cencosud por esta oportunidad.

La Dirección de Discapacidad recordó que las capacitaciones son gratuitas y abiertas a todas las instituciones que deseen participar. Los interesados pueden realizar sus consultas o solicitar información al teléfono 3855-982645 o acercarse a la Dirección de Discapacidad, en Alberdi 125.

“Queremos que cada vez más espacios se sumen a esta iniciativa, porque una sociedad inclusiva se construye con la participación de todos”, concluyó Nallar.