Se amplía la convocatoria de artistas plásticos para la exposición “Arte Banda 2025”

Este importante evento cultural se celebrará el próximo viernes 26 de septiembre en Plaza Belgrano y tiene como objetivo promover y visibilizar el talento local y regional.

Hoy 13:08

Desde la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, se informó que continúa abierta la inscripción para artistas plásticos interesados en participar de la 5° edición de Arte Banda. Los artistas, ya sean emergentes o consolidados, pueden comunicarse por WhatsApp al 3854738694 para consultas e inscripciones, hasta el miércoles 24 de septiembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este importante evento cultural se celebrará el próximo viernes 26 de septiembre en Plaza Belgrano y tiene como objetivo promover y visibilizar el talento local y regional. La exposición contará con la participación especial de los integrantes de la Academia de Danzas Folclóricas “Juan Saavedra”, quienes añadirán un toque de cultura tradicional a la jornada.

Además, la Municipalidad de La Banda, con el apoyo del intendente Ing. Roger E. Nediani, ha sumado nuevas disciplinas y espectáculos, lo que enriquecerá aún más la oferta de arte y cultura en este evento. La jornada promete ser una celebración de arte, música y diversas manifestaciones culturales, abierta a toda la comunidad, con actividades para todas las edades.

Este evento se ha consolidado como un espacio para el encuentro cultural, donde los vecinos de La Banda pueden disfrutar del talento artístico local y participar en una jornada única que fomenta la creatividad y el intercambio cultural.