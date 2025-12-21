Así funcionarán los comercios de La Banda en las fiestas

El acuerdo entre la CCI, el sindicato y representantes de grandes firmas establece horarios especiales para los días 24, 31 de diciembre y los feriados de Navidad y Año Nuevo.

Hoy 17:10

Autoridades del Centro de Comercio y del Sindicato de Empleados de Comercio de La Banda, junto a representantes de firmas comerciales y referentes del Mercado Unión, mantuvieron una reunión para acordar los horarios de apertura y cierre de los comercios durante las celebraciones de fin de año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida responde a que los días miércoles 24 y 31 de diciembre coinciden con las tradicionales celebraciones de Nochebuena y Fin de Año, fechas en las que la actividad comercial suele verse afectada en sus horarios habituales. Además, se recordó que los días jueves 25 de diciembre (Navidad) y 1 de enero de 2026 son feriados nacionales, por lo que muchos comercios no tendrán actividad.

El acuerdo establece que los días 24 y 31 de diciembre, la apertura de los comercios será de 8:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, con la posibilidad de optar por un horario corrido de 8:00 a 17:00. En el caso de los grandes supermercados y superficies comerciales, los días 23 y 30 abrirán de 8:30 a 23:00, mientras que el 24 y 31 atenderán al público de 8:00 a 17:00. Por su parte, el Mercado Unión contará con horarios especiales según cada rubro, respetando el cierre general del comercio.

Desde los organismos firmantes se informó que la Secretaría de Trabajo dispondrá de inspectores para fiscalizar el cumplimiento de los horarios, garantizando así los derechos y el descanso de los trabajadores durante las festividades.

Para la firma del acta estuvieron presentes: por el Centro de Comercio, Stella Maris Gallegos (presidente) y Carlos Toledo (tesorero); por el Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Salto (secretario general), Paola Chávez (Secretaria de la Mujer) y Claudia Magnone (Asuntos Gremiales); por el Mercado Unión, Teresa Lobos (directora) y Rubén More (coordinador), además de representantes de distintas firmas comerciales de la ciudad.

Se recomendó a la comunidad realizar las compras con anticipación para evitar aglomeraciones de último momento y asegurar una experiencia de compra más cómoda durante las fiestas.