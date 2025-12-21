Violento ataque motochorro en La Banda: una mujer fue derribada y sufrió graves lesiones

Ocurrió en el barrio Río Dulce, cuando la víctima se desplazaba en motocicleta y fue interceptada por delincuentes. Tras el forcejeo, cayó al asfalto y debió ser trasladada de urgencia al CIS Banda.

Un grave hecho de inseguridad se registró este domingo alrededor de las 22 en el barrio Río Dulce de la ciudad de La Banda, donde una mujer mayor de edad resultó con lesiones de consideración tras ser atacada por motochorros.

El episodio tuvo lugar sobre calle Francia, cuando la mujer circulaba en motocicleta y fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en otro rodado similar. Los delincuentes intentaron arrebatarle el bolso en plena marcha, lo que provocó que la víctima perdiera el control y cayera violentamente a la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, la motociclista sufrió heridas importantes y debió ser asistida en el lugar por personal de Guardavidas de La Banda, para luego ser trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud Banda, donde quedó bajo atención médica.

Tras el ataque, efectivos de la Comisaría Seccional N°15 y de la Brigada de la Departamental 2 desplegaron un intenso operativo de búsqueda en la zona con el objetivo de dar con los autores del hecho, que hasta el momento permanecen prófugos. La causa quedó en manos de la Justicia, que avanza con las actuaciones correspondientes.