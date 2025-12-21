El gesto que reavivó versiones sobre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En medio de versiones que la vinculan a Ian Lucas, un gesto de la modelo volvió a poner el foco en su relación con el ex futbolista.

Evangelina Anderson volvió a llamar la atención en las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. En medio de los rumores que la vinculan con el influencer Ian Lucas, la modelo compartió un inesperado posteo dedicado a Martín Demichelis, justo en una fecha especial para el exfutbolista.

Posteo

A través de sus historias de Instagram, la mediática reposteó una publicación que había subido su hija mayor, Lola. En la imagen familiar se la puede ver a ella junto a Demichelis y a los tres nenes que tienen en común.

El dato curioso es que la publicación fue compartida el día del cumpleaños de Martín, lo que muchos interpretaron como una señal de cercanía y apoyo.

Este gesto sorprendió a varios de sus seguidores porque se dio en medio de los rumores de romance de Evangelina con Ian Lucas, con quien compartió las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Sin embargo, la publicación dejó en claro que más allá de los rumores, Anderson eligió destacar el vínculo familiar y acompañar a Demichelis en una fecha importante.