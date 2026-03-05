Causa Ramiro Petros: el juez se apartó y se suspendió la audiencia por la prisión preventiva

La audiencia deberá realizarse nuevamente el lunes 9 tras el apartamiento del magistrado Fernando Paradelo. Se sorteará un nuevo juez para definir la situación procesal del acusado.

Hoy 06:48

La audiencia de prisión preventiva contra Ramiro Petros, imputado por el presunto delito de estafas por aproximadamente $500 millones, fue suspendida luego de que el juez de Control y Garantías designado, Fernando Paradelo, decidiera apartarse del caso.

La investigación contra Petros se inició en 2025, a partir de denuncias presentadas por al menos media docena de profesionales e inversores, quienes lo acusaron de haberlos engañado mediante falsas operaciones comerciales, supuestas ventas de propiedades y vehículos de alta gama.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal tenía previsto solicitar la prolongación de la detención por el plazo de ley (dos años), mientras que la defensa iba a requerir la falta de mérito o, en su defecto, el otorgamiento de prisión domiciliaria, argumentando graves problemas cardíacos del imputado.

La suspensión se notificó apenas quince minutos antes del inicio del debate. El apartamiento del juez Paradelo se produjo tras la intervención del abogado Gabriel Coronel Chalfón, quien asumió como representante de dos de los más de diez damnificados. Según se informó, el magistrado se excusó debido a una disputa previa que data de 2018.

De acuerdo con la resolución comunicada a las partes, la audiencia fue reprogramada para el lunes 9, jornada en la que se realizará un sorteo para designar un nuevo juez.

Mientras tanto, Ramiro Petros permanece detenido en la Comisaría Tercera, a disposición de la Justicia interviniente.