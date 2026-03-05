El tiempo para este jueves 5 de marzo en Santiago del Estero: alerta amarila y se esperan dos días con lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional prevé dos jornadas con probabilidades de lluvias y temperatura máxima de 28°.

Hoy 01:09

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para Santiago del Estero, marcando dos jornadas con lluvias.

Según el parte oficial, la inestabilidad comenzará este jueves 5 de marzo y se extenderá hasta el viernes 6, con distintos niveles de intensidad a lo largo de ambas jornadas.

Cómo estará el tiempo el jueves

El jueves comenzará con una probabilidad de tormentas fuertes de entre el 40% y el 70% durante toda la jornada.

Además temperaturas que oscilarán entre la mínimas de 21° y una máxima de 24°, en una jornada marcada por cielo cubierto y ráfagas de viento de hasta 22 km/h.

Alerta amarilla jueves

¿Y cómo estará el tiempo el viernes?

El viernes continuará el mal tiempo en toda la provincia. nuevamente se prevé entre un 40% y un 70% de tormentas fuertes, mientras que por la noche se esperan tormentas aisladas. La temperatura oscilará entre una mínima de 21° y una máxima de 28°.

Alerta amarilla para el viernes

