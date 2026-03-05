Secuestraron tres camionetas de alta gama que corrían picadas

El procedimiento se realizó sobre la Ruta 38, en la vecina provincia de Tucumán. Se inició una causa judicial por infracción a la normativa penal que sanciona estas peligrosas prácticas.

Hoy 06:31

Un operativo policial desplegado durante la noche permitió interceptar a tres camionetas que circulaban a gran velocidad mientras realizaban maniobras compatibles con carreras ilegales en una zona estratégica de la ciudad. La intervención concluyó con el secuestro de los rodados y la apertura de una causa judicial por infracción a la normativa penal que sanciona este tipo de prácticas.

De acuerdo con el informe oficial, el episodio se produjo cerca de la medianoche mientras efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo. Durante el recorrido, los uniformados detectaron tres camionetas Volkswagen Amarok V6 que se desplazaban hacia el norte a alta velocidad y efectuaban maniobras que, según indicaron, se corresponden con las denominadas “picadas”.

Ante esa situación, se activó un operativo de seguimiento que contó con el apoyo de motoristas. La persecución culminó cuando los vehículos fueron interceptados en la intersección del pasaje Magallanes y la ruta nacional 38.

La fiscal Gabriela Ghiraldi, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, tomó intervención inmediata en el caso.

Desde esa fiscalía se dispuso el secuestro preventivo de las tres camionetas por una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la participación en pruebas de velocidad o destreza con vehículos automotores sin la debida autorización.

Si bien los conductores fueron notificados de sus derechos y quedaron formalmente vinculados a la investigación, la Justicia no ordenó en esta instancia medidas privativas de libertad.

El procedimiento se enmarcó en un operativo de control más amplio desarrollado durante la noche. Según el balance oficial, además de la intervención por las carreras ilegales, el dispositivo permitió retener seis motocicletas por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

Asimismo, seis personas mayores de edad fueron trasladadas a dependencias policiales para averiguación de antecedentes en aplicación del artículo 152 del Código Procesal Penal de Tucumán.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia de Tucumán, que continuará con el avance de la causa.