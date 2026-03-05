Ingresar
Dos familias fueron asistidas tras la tormenta eléctrica de la madrugada

Defensa Civil intervino en Atoj Pozo y Vuelta de la Barranca luego de las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada.

Hoy 08:54
Tormenta lluvia 5/3/26

Dos familias debieron ser asistidas como consecuencia de la fuerte tormenta eléctrica que se desató durante la madrugada en Santiago del Estero, según informó el titular de Defensa Civil provincial, Mario Guzmán.

De acuerdo con el funcionario, la intervención se produjo en las localidades de Atoj Pozo y Vuelta de la Barranca, ubicadas al sur de la ciudad capital, donde las intensas precipitaciones generaron inconvenientes en viviendas.

En diálogo con Diario Panorama, Guzmán señaló que, pese al fenómeno climático, no se registraron daños de gran magnitud en el resto de la provincia. “Gracias a Dios, hasta el momento no tenemos grandes daños”, expresó.

Desde Defensa Civil indicaron que continúan con tareas de monitoreo y relevamiento, a fin de evaluar posibles consecuencias derivadas del temporal.

