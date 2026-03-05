Los sistemas de defensa israelíes se activaron en medio de las sirenas sobre Tel Aviv

Las autoridades habían advertido a la población sobre una nueva andanada de cohetes provenientes de Irán, en represalia por los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra su territorio.

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron nuevos lanzamientos de misiles desde Irán hacia Israel en las primeras horas del jueves (hora local) y pidieron a la población mantenerse a resguardo.

En diferentes videos que circularon en redes sociales se vio que al menos un par de misiles consiguieron burlar el sistema de defensa conocido como el Domo de Hierro e impactaron en zonas de Tel Aviv. No obstante, no hubo confirmación oficial sobre el tener de los impactos y las consecuencias.

Por su parte, Israel atacó nuevas posiciones identificadas con Hezbollah en la ciudad de Beirut en Líbano, causando destrozos den diferentes edificas que dejaron una estela de humo visible desde varios kilómetros.