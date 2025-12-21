El Salvador dictó condenas históricas a 248 pandilleros: uno de ellos recibió más de 1300 años de prisión

Lo informó este domingo la Fiscalía. Los condenados son miembros de la Mara Salvatrucha que cometieron homicidios y desapariciones de personas.

Hoy 18:49

La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una “guerra” contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de 1300 años de encierro. Lo informó este domingo la Fiscalía.

Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas fueron detenidas desde entonces y unas 8000 posteriormente liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.

La Fiscalía salvadoreña señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 recibieron “condenas ejemplares” por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.

Uno de los miembros de la pandilla, considerada “terrorista” por Estados Unidos, recibió una pena de 1335 años de prisión, según AFP. Sin embargo, El Salvador Times dijo que la condena fue de 1393 años. Otros 10 fueron condenados a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel, según el reporte oficial.

La lucha de Bukele contra las pandillas redujo los homicidios a niveles históricos en el país centroamericano, pero grupos de derechos humanos denuncian abusos sistemáticos por parte de las fuerzas de seguridad.

Quién es el pandillero condenado a más de 1300 años de cárcel

El pandillero que recibió la condena más elevada es Marvin Abel Hernández Palacios, alias “Nocturno de Teclas”, un apodo que alude a su origen en la ciudad de Santa Tecla, cerca de San Salvador. Fue acusado por su participación en más de 20 homicidios agravados y extorsión agravada, entre los que destacan los asesinatos de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo y la futbolista de Alianza Women, Jimena Granados, entre otros.

Los demás pandilleros fueron declarados culpables de delitos de homicidio agravado, feminicidio agravado, desaparición de personas, tráfico ilícito de drogas, proposición y conspiración para el homicidio agravado y utilización u ocupación ilegal de inmuebles.

También se los acusó de actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública, dijo el portal El Salvador Times.