Alumnos de Choya visitaron Casa de Gobierno y fueron recibidos por Zamora y Suárez

Los estudiantes de El Desmonte y San Antonio agradecieron el viaje, en una jornada cargada de emoción y reconocimiento al compromiso con la educación en el interior provincial.

Hoy 14:01

El gobernador Gerardo Zamora, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, recibió este martes por la mañana a 19 alumnos de la Escuela Nº 130 “Pedro Miguel Aráoz” de la localidad de El Desmonte, y a 8 estudiantes del Agrupamiento N° 86.051 (II) con sede en el Colegio Secundario de San Antonio, ambos establecimientos ubicados en el departamento Choya.

Durante el encuentro, que se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, una de las alumnas, Soledad Aguirre, de tercer grado, agradeció al gobernador en nombre de sus compañeros por haber hecho posible este viaje tan anhelado.

Por su parte, la docente Paola Torres recordó la visita que el gobernador realizó el mes pasado a El Desmonte, oportunidad en la que inauguró las obras de renovación total del edificio de la Escuela Nº 130 “Pedro Miguel Aráoz, que además fue completamente equipado para garantizar que los chicos de la zona puedan acceder a una educación de calidad, en las mismas condiciones que en cualquier otra institución de Santiago del Estero.

El mandatario, al igual que el jefe de Gabinete, se mostró feliz por recibir a las delegaciones que llegaron del interior choyano, y que tienen previsto hacer un recorrido por distintos lugares de la ciudad Capital y Las Termas de Río Hondo.

Zamora agradeció el acompañamiento de los docentes en esta experiencia que permite a los chicos conocer un poco más sobre la provincia y ampliar su mirada de cara al futuro.