Un trabajador sufrió graves fracturas traes caer desde 6 metros de altura en calles Pedro León Gallo y Corrientes

El hecho ocurrió en horas del medio día de este martes. Se presume que el trabajador estaba realizando tareas de mantenimiento o instalación en altura cuando ocurrió el accidente.

Hoy 14:12

Un grave accidente laboral ocurrió este martes en la intersección de Pedro León Gallo y Corrientes, cuando un hombre de 46 años sufrió una caída desde aproximadamente 6 metros de altura.

El trabajador, identificado como Villalba, sufrió fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y fractura cerrada en el derecho. Según los primeros informes, el pie izquierdo de la víctima no presentaba pulso, lo que generó una gran preocupación entre los testigos del hecho.

El accidente se produjo alrededor de las 12 horas y de inmediato se dio aviso a los servicios de emergencia. En el lugar se desplegó un operativo para asistir a Villalba, quien fue rápidamente trasladado al hospital para recibir atención médica especializada.

La policía y los peritos se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar las causas que originaron esta caída, que ha dejado a Villalba con graves heridas. Se presume que el trabajador estaba realizando tareas de mantenimiento o instalación en altura cuando ocurrió el accidente.