Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 SEP 2025 | 29º
X
Policiales

Un trabajador sufrió graves fracturas traes caer desde 6 metros de altura en calles Pedro León Gallo y Corrientes

El hecho ocurrió en horas del medio día de este martes. Se presume que el trabajador estaba realizando tareas de mantenimiento o instalación en altura cuando ocurrió el accidente.

Hoy 14:12

Un grave accidente laboral ocurrió este martes en la intersección de Pedro León Gallo y Corrientes, cuando un hombre de 46 años sufrió una caída desde aproximadamente 6 metros de altura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El trabajador, identificado como Villalba, sufrió fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y fractura cerrada en el derecho. Según los primeros informes, el pie izquierdo de la víctima no presentaba pulso, lo que generó una gran preocupación entre los testigos del hecho.

El accidente se produjo alrededor de las 12 horas y de inmediato se dio aviso a los servicios de emergencia. En el lugar se desplegó un operativo para asistir a Villalba, quien fue rápidamente trasladado al hospital para recibir atención médica especializada.

La policía y los peritos se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar las causas que originaron esta caída, que ha dejado a Villalba con graves heridas. Se presume que el trabajador estaba realizando tareas de mantenimiento o instalación en altura cuando ocurrió el accidente.

TEMAS Accidente

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave ataque a un joven bandeño en un boliche: fue agredido con una botella de vidrio en el rostro
  2. 2. Operativo en Santiago para dar con un acosador tucumano que burló la vigilancia electrónica
  3. 3. El tiempo para este martes 23 de septiembre en Santiago del Estero: soleado, ventoso y con 30ºC de máxima
  4. 4. Thiago Medina sigue en estado crítico y enfrenta una complicación pulmonar: "Tiene atelectasia"
  5. 5. La ANMAT prohibió la comercialización de diez productos cosméticos con ácido azelaico
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT