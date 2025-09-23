Ingresar
El padre de Lamine Yamal explotó tras el Balón de Oro que ganó Dembélé: “Pasó algo raro”

Mounir Nasraoui criticó el segundo lugar de su hijo en las votaciones del galardón que entrega cada año la revista France Football.

Hoy 14:16

La consagración de Ousmane Dembélé como ganador del Balón de Oro 2025 no cayó nada bien en el entorno de Lamine Yamal, quien finalizó en el segundo lugar de la votación. Su padre, Mounir Nasraoui, expresó su malestar en la zona mixta del Théâtre du Châtelet en París y dejó una frase contundente: “El próximo año es nuestro”.

En declaraciones posteriores a El Chiringuito, Nasraoui fue más allá y reflejó su enojo con dureza: “Creo que es el mayor, no voy a decir robo, pero sí un daño moral a un ser humano”, lanzó.

“Pasó algo raro”

El padre del delantero del Barcelona defendió los méritos de su hijo y explicó por qué cree que debió ganar el galardón: “Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia. No porque sea mi hijo, sino porque no hay rivales a su nivel”.

Además, insistió en que lo ocurrido en la gala fue extraño: “Lamine es Lamine. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro”. Y cerró con una promesa que ya había hecho al salir de la ceremonia: “El año que viene el Balón de Oro será español”.

Los ganadores del Balón de Oro 2025

  • Balón de Oro masculino: Ousmane Dembélé (PSG - Francia)
  • Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (Barcelona - España)
  • Premio Sócrates: Fundación Xana
  • Club del Año masculino: PSG (Francia)
  • Club del Año femenino: Arsenal (Inglaterra)
  • Trofeo Gerd Müller masculino: Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa - Suecia)
  • Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (Barcelona - Polonia)
  • Trofeo Lev Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma (PSG - Italia)
  • Trofeo Lev Yashin femenino: Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)
  • Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis Enrique (PSG - España)
  • Trofeo Johan Cruyff femenino: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)
  • Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona - España)
  • Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona - España)

