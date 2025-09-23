El padre de Lamine Yamal explotó tras el Balón de Oro que ganó Dembélé: “Pasó algo raro”

Mounir Nasraoui criticó el segundo lugar de su hijo en las votaciones del galardón que entrega cada año la revista France Football.

La consagración de Ousmane Dembélé como ganador del Balón de Oro 2025 no cayó nada bien en el entorno de Lamine Yamal, quien finalizó en el segundo lugar de la votación. Su padre, Mounir Nasraoui, expresó su malestar en la zona mixta del Théâtre du Châtelet en París y dejó una frase contundente: “El próximo año es nuestro”.

En declaraciones posteriores a El Chiringuito, Nasraoui fue más allá y reflejó su enojo con dureza: “Creo que es el mayor, no voy a decir robo, pero sí un daño moral a un ser humano”, lanzó.

“Pasó algo raro”

El padre del delantero del Barcelona defendió los méritos de su hijo y explicó por qué cree que debió ganar el galardón: “Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia. No porque sea mi hijo, sino porque no hay rivales a su nivel”.

Además, insistió en que lo ocurrido en la gala fue extraño: “Lamine es Lamine. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro”. Y cerró con una promesa que ya había hecho al salir de la ceremonia: “El año que viene el Balón de Oro será español”.

