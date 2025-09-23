Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 SEP 2025 | 0º
X
Somos Deporte

El Inter Miami de Messi quiere asegurar su lugar en playoffs visitando a New York City FC

Las Garzas buscan un triunfo que le permitan conseguir el boleto a la post temporada.

Hoy 00:01

Inter Miami afronta una parada clave en su sueño de clasificación a la post temporada de la MLS 2025. El equipo de Lionel Messi visitará este miércoles a New York City FC en el Citi Field de Queens, desde las 20.30 horas, con transmisión de Apple TV.

Las Garzas llegan con la ilusión intacta de meterse por tercera vez en su historia en los playoffs. Tras la victoria por 3-2 frente a DC United, el conjunto de Miami se ubica en la quinta posición de la Conferencia Este, con apenas dos puntos de ventaja sobre los puestos de play-in y seis partidos por disputar en la fase regular.

El desafío no es sencillo, ya que el rival de turno marcha cuarto, con un punto más que Inter aunque con dos partidos adicionales jugados. El NYCFC buscará afirmarse en la tabla y llega con la motivación extra de que luego se le viene el clásico de la ciudad ante New York Red Bull.

Un duelo que puede sellar la clasificación

El Inter sabe que una victoria en Nueva York significaría, al menos, asegurarse el lugar en el play-in, antes de enfrentar a Toronto, Chicago Fire, New England, Atlanta United y Nashville en la recta final de la temporada.

Pese a las irregularidades posteriores al Mundial de Clubes y al golpe sufrido en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders, el equipo de Messi supo mantener su competitividad y está a un paso de cumplir su gran objetivo.

TEMAS Inter Miami Lionel Messi

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Lanús pisó fuerte en el Maracaná, eliminó a Fluminense y se semifinalista de la Copa Sudamericana
  2. 2. Día y horario confirmados para la revancha de la final “Copa Canal 7” entre Comercio y Sportivo Fernández
  3. 3. Robo en la casa de Pampita: detuvieron a dos delincuentes en Barrio Parque
  4. 4. Diputados aprobó citar a Karina Milei por las supuestas coimas en discapacidad
  5. 5. Fotos y videos: los serios incidentes entre hinchas de Lanús y la policía brasileña en el Maracaná
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT