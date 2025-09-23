El nacimiento de trigemelas sorprendió al equipo médico del Hospital Materno Infantil de Salta

Un embarazo extraordinario da lugar a un fenómeno rarísimo: tres hermanas nacen en condiciones de alto riesgo.

Hoy 14:23

En un hecho único y asombroso, Salta fue testigo de un nacimiento extraordinario: una mujer dio a luz a trigemelas, un fenómeno que ocurre solo una vez cada un millón de embarazos. El parto, realizado el lunes pasado mediante cesárea programada a las 34 semanas de gestación, sorprendió tanto a los médicos como a la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El embarazo de la madre, identificado como monocorial triamniótico, es de los más raros y riesgosos, ya que los tres bebés compartían una única placenta, pero se desarrollaban en bolsas amnióticas independientes. Este tipo de embarazo requiere un seguimiento médico riguroso debido a los altos riesgos, entre ellos, la prematurez, el bajo crecimiento fetal y las complicaciones respiratorias. Ante la condición, se decidió que el parto se realizara en la semana 34, para garantizar la salud de las recién nacidas y de la madre.

Las tres niñas nacieron con pesos bajos y fueron rápidamente internadas en el área de neonatología, donde permanecen bajo estricta vigilancia para asegurar su recuperación. Sus nombres son Ainara, Amira y Ámbar.

El parto, que involucró a obstetras, neonatólogos, anestesistas y enfermeros, se desarrolló con el máximo cuidado y coordinación, lo que permitió asegurar tanto la seguridad de la madre como la de las tres hermanas. La madre, Nancy, también sigue en controles médicos y muestra una evolución favorable, tras haber recibido atención especializada durante todo el embarazo.

El nacimiento de trigemelas es un caso excepcional que ocurre solo 1 de cada 1.000.000 de embarazos. Este es el segundo caso registrado en Salta en 2025, un hecho que resalta la complejidad y la suerte del embarazo. En el mismo hospital, se habían contabilizado, además, 54 nacimientos de gemelos durante el primer semestre del año, lo que hace aún más asombroso este caso.

El trabajo en equipo y la coordinación de los médicos fueron esenciales para el éxito de este parto en condiciones tan desafiantes. Este caso no solo es un hito para el hospital, sino también para la salud materno-infantil en la provincia.