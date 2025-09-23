El sentido mensaje de Messi a Ousmane Dembélé tras la gala del Balón de Oro

El delantero del PSG se quedó con el máximo galardón individual del fútbol y el astro rosarino lo felicitó públicamente.

Hoy 00:29

El francés Ousmane Dembélé se consagró ganador del Balón de Oro 2025, coronando la mejor temporada de su carrera tras haber sido figura del PSG en la conquista de la UEFA Champions League y la Ligue 1. El delantero superó en la votación al español Lamine Yamal, uno de los grandes candidatos al galardón.

En la gala celebrada en París, Dembélé brindó un emotivo discurso en el que recordó su paso por el Barcelona y destacó la influencia de Lionel Messi en su crecimiento futbolístico. “Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje”, expresó el atacante.

El saludo de Messi desde Miami

La respuesta del capitán argentino no tardó en llegar. Horas más tarde, Messi felicitó a Dembélé con un comentario en Instagram: “¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”. Un gesto que reflejó la relación cercana que mantienen desde los años compartidos en el vestuario culé.

El consejo que marcó la carrera de Dembélé

En una entrevista con Four Four Two, el flamante Balón de Oro reveló el consejo clave que recibió de Messi al llegar al Barcelona, cuando compartían casillero: “Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”.

Ese cambio de mentalidad fue fundamental para que Dembélé dejara atrás un inicio plagado de lesiones y críticas, y lograra consolidarse en el PSG bajo la dirección de Luis Enrique, con quien alcanzó el punto más alto de su carrera.

Hoy, tras levantar el Balón de Oro 2025, Dembélé reconoce que su éxito también lleva la huella de Messi: “Jugar con él fue un privilegio. Es mi inspiración y el mejor jugador que vi en mi vida”, aseguró el francés.